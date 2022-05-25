انهيار قطاع البناء في أستراليا

المصدر: البيان

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تواجه صناعة البناء في أستراليا تحديات صعبة أطاحت بعدة عمالقة في السوق كان آخرها Metricon قبل أيام، والتي تعتبر أكبر شركة بناء في أستراليا كلها.

توفي مؤسس الشركة ماريو بياسين يوم الاثنين الماضي، ما أثار توقعات انهيارها، ليخرج نائبه بيتر لانجفيلدر وينفي الشائعات.

كما انهارت شركتان عملاقتان في العام الحالي هما Condevo وProbuild وأرجعتا السبب إلى ارتفاع تكاليف المواد ونقص التوريد، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وتسبب ذلك في انعدام أرباح الشركة ثم التحوّل إلى خسارات فادحة وتأخيرات في مواعيد التسليم ورفع الأسعار.

وتواجه الشركات جميعها اليوم نقصاً في العمال والعمالة الماهرة ما يزيد حالها ضيقاً ومشاكلها كبراً.

وصف الخبير الصناعي الأسترالي أدريان هارت واقع الصناعة اليوم بأنه الأصعب منذ 50 عاماً.

إن القضايا المؤثرة على صناعة البناء في أستراليا هي عوامل عالمية وقضايا دولية لا تتحكم بها أستراليا وحدها، لكن وعد الحكومة الأخير بمنح 25000 دولار للأفراد تحت خطة HomeBuilder فاقم المشكلة أكثر.

يقول أدريان هارت إن كوفيد-19 أثّر على صناعة البناء، كما أثر على كل القطاعات الأخرى، فإغلاق الحدود أدى إلى خفض معدّل الهجرة وبالتالي نقص العمال الخارجيين الذين تعتمد عليهم شركات البناء.

ما يهم الأستراليين الآن هو معرفة إلى متى سيستمر الوضع؟ ومتى سيستطيعون تحقيق أحلامهم ببناء منزل خاص؟

الجواب هو: عليك انتظار حل مشكلة التوريد العالمي واستقرار الصناعة قبل بدء مشروعك.

ختم هارت حديثه بالقول إن صناعة البناء في أستراليا لم تنهر، لكنها مرّت بتحديات قوية وشديدة، وهي على موعد مع المزيد قبل أن تعود للتعافي.

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