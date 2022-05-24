النفط يرتفع بدعم تراجع الإمدادات العالمية

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء معوضة خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة إذ فاق تأثير تراجع الإمدادات العالمية وزيادة متوقعة في الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة مخاوف متعلقة بركود محتمل وقيود مكافحة «كوفيد-19» في الصين.

وفي خطوة يقول محللون إنها ستساهم في تراجع أكبر للإمدادات في السوق، يقترب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على حظر واردات النفط الروسية. ومن المرجح الاتفاق على هذا الحظر «في غضون أيام» وفقاً لتصريحات وزير الاقتصاد الألماني أمس الاثنين.

وخلال التعاملات زاد خام برنت 18 سنتاً أو 0.2 % إلى 113.60 دولاراً وارتفعت خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتاً أو 0.1 % إلى 110.40 دولارات.

وصعد النفط صعوداً كبيراً هذا العام، إذ بلغ خام برنت 139 دولاراً للبرميل في مارس وهو أعلى مستوياته منذ 2008 بعد زيادة مخاوف مرتبطة بالإمدادات في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتكثف بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي فيروس كورونا المستمر منذ شهر، في حين من المقرر أن ترفع شنغهاي قيود مكافحة المرض بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

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