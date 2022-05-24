الذهب يرتفع بدعم انتعاش الطلب

المصدر: لندن - رويترز

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تعززت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1858.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولاراً أمس الاثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1854.40 دولاراً.

ويتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنباً إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 21.86 دولاراً للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 % إلى 956.93 دولاراً وزاد البلاديوم 1.4 % إلى 2021.28 دولاراً.

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