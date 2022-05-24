النفط ينخفض بضغط مخاوف الركود وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع النفط بنحو دولار اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من ركود محتمل وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، الأمر الذي فاق تأثير قلة المعروض العالمي وتوقعات بزيادة الطلب على الوقود مع بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

وخفّضت بنوك استثمارية ومنها «يو.بي.إس» و«جولدمان ساكس» توقعاتها لنمو الصين في 2022. في الوقت نفسه قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنها لا تتوقع حدوث ركود في الاقتصادات الكبيرة، ولكن لا يمكن استبعاد ذلك.

وفي التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً أو 0.5% إلى 112.86 دولاراً للبرميل. وتراجع خام غربي تكساس الوسيط 72 سنتاً أو 0.7% إلى 109.57 دولارات للبرميل.

وتكثف بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي فيروس «كورونا»، في حين ترفع شنغهاي إجراءات الإغلاق المطولة في غضون أيام.

وصعدت أسعار النفط هذا العام إذ بلغ خام برنت 139 دولاراً للبرميل في مارس الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ 2008، بعد الحرب الروسية مع أوكرانيا ما عزز مخاوف بشأن الإمدادات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز