ألمانيا تجري محادثات لزيادة إنتاج النفط والغاز

المصدر: د.ب.ا

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى زيادة إنتاج النفط والغاز لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال شولتس في مقابلة مع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية اليوم الثلاثاء في بريتوريا بجنوب أفريقيا: "نناقش هذا الآن مع كل الدول التي تنتج النفط والغاز ونحاول إقناعها بزيادة طاقاتها الإنتاجية حتى يساعد ذلك السوق العالمية".

وذكر شولتس أنه ينتظر وضعا صعبا للغاية فيما يتعلق بأسعار الوقود، موضحا أنه لن يكون من الممكن خفض الأسعار عبر الإعانات، مشيرا إلى ضرورة زيادة إمدادات الغاز والوقود حتى تتمكن الدول من تسديد فواتيرها.

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