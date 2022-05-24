شراكة بين 4 دول لتتبع «الملاحة بالخفاء» في المحيطين الهندي والهادئ

المصدر: وكالات

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أطلقت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند مبادرة للمراقبة البحرية في المحيطين الهندي والهادئ مع اجتماع قادة الدول الأربع اليوم الثلاثاء.



وأعلنت كل من اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا اليوم الثلاثاء أنها ستستثمر 50 مليار دولار في منطقة الهندي الهادئ

وقال البيت الأبيض قبل اجتماع طوكيو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "الشراكة بين المحيطين الهندي والهادئ للتوعية بالمجال البحري" ستعزز قدرات المراقبة في جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي.

وتسعى الشراكة إلى تتبع "الملاحة في الخفاء" بشكل أفضل، وهي ممارسة تقوم السفن بموجبها بإيقاف عمل جهاز إرسال مواقعها لتجنب اكتشافها، وغيرها من الأنشطة على المستوى التكتيكي.

كما تهدف إلى حماية مصائد الأسماك وتحسين الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوارث من خلال توسيع نطاق تبادل المعلومات وتسخير البيانات المتاحة تجاريا.

وكثيرا ما تٌتهم الصين بالتسامح مع الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية للدول الأخرى أو حتى تشجيعه.

وأُنشئت مجموعة كواد التي تضم الدول الأربع في أعقاب تسونامي المحيط الهندي عام 2004 لكن اجتماع اليوم الثلاثاء يمثل الاجتماع الشخصي الثاني فقط للقادة.

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