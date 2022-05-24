إنشاء مصنع مشترك بين سامسونغ وستيلانتس لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية

المصدر: يونهاب

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قال تقرير لوكالة رويترز يوم الاثنين إنه من المتوقع أن تعلن شركة سامسونغ أس دي أي لصناعة البطاريات والمواد الإلكترونية وشركة ستيلانتس العالمية لصناعة السيارات عن خطتهما لإنشاء مصنع مشترك لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة في اليوم 24 مايو (بتوقيت أمريكا).

وذكرت رويترز أن الشركتين قد أعلنتا في أكتوبر من العام الماضي عن خطتهما لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم في أمريكا الشمالية وبدء تشغيل المصنع بحلول العام 2025، ووقعتا مذكرة تفاهم حول إنشاء مصنع لإنتاج خلايا ووحدات البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وتشكلت شركة ستيلانتس في العام الماضي باندماج شركة فيات كرايسلر أوتوموبيل (FCA) ومجموعة بي أس إيه (PSA)، ويبلغ عدد العلامات التجارية التابعة لها 14 علامة تجارية بما في ذلك فيات، وكرايسلر، وبيجو ومازيراتي.

وجاء هذا التقرير في أعقاب رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية.

وقال بايدن أثناء زيارته إلى مصنع سامسونغ للإلكترونيات في يوم 20 مايو إنه يعلم أن سامسونغ ستؤسس مشروعا مشتركا لإنتاج البطاريات والبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية.

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