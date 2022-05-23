المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الدولار اليوم الاثنين، إذ سمح تراجع العملة الخضراء أمام منافسيها الرئيسيين للعملة البريطانية بأن تواصل تعافيها من أدنى مستوياتها في عامين التي هوت إليها أخيراً.

وسجل الاسترليني خسائر بأكثر من 4 % هذا الشهر مع تضرره من مخاوف حيال تدهور توقعات النمو الاقتصادي.

واستردت العملة البريطانية بعض خسائرها الأسبوع الماضي وصعدت أمام الدولار اليوم مع إقبال المستثمرين على بيع العملة الأمريكية بفعل آمال بأن تخفيفاً للإغلاقات المرتبطة بكوفيد19 في الصين قد يساعد النمو العالمي.

ومن المتوقع أن يعود التركيز إلى توقعات النمو في المملكة المتحدة غداً الثلاثاء عندما يُنشر مسح نشاط الشركات.

وصعد الاسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.2576 دولار بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 1.26 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من مايو الماضي.

وفي مقابل اليورو، تراجع الاسترليني 0.30 % إلى 84.84 بنساً مع استفادة العملة الأوروبية من تعليقات متشددة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز