المركزي الأوروبي يتجة بقوة لرفع معدل الفائدة

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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يتجه البنك المركزي الأوروبي لأول زيادة في معدل الفائدة خلال سنوات كثيرة، فيما أعطت رئيسة البنك كريستين لاجارد أكثر إشاراتها وضوحاً في هذا الشأن حتى الآن اليوم الاثنين.

وكتبت لاجارد في منشور عبر مدونة رسمية، أنه من المتوقع وضع نهاية لبرنامج شراء الأصول الخاص بالبنك المركزي الأوروبي - المخصص لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو- بعد يوليو.

وكتبت «أتوقع أن ينتهي صافي المشتريات بموجب برنامج شراء الأصول (أيه بي بي) في وقت مبكر في الربع الثالث، وهذا سوف يسمح لنا برفع المعدل في اجتماعنا في يوليو».

وكتبت «استناداً إلى التوقع الحالي، من المرجح أن نكون في موقف للخروج من معدل الفائدة السلبي بحلول نهاية الربع الثالث».

وحالياً يبلغ معدل الإيداع الرئيسي في البنك المركزي سالب 0.5%. ومعدل إعادة التمويل الرئيسي هو صفر.

وأشارت لاجارد إلى التضخم بوصفه العامل الرئيسي وراء استنتاجها. وارتفع التضخم في منطقة اليورو أخيراً إلى مستوى قياسي بلغ 7.4%.

وقالت إن زيادة المعدل أكثر سوف تتوقف على توقع التضخم، محذرة من أنه «لا يمكن تحديد الوتيرة والمقدار الإجمالي للتعديل» مسبقاً.

وعلقت قائلة: «الحرب الروسية الأوكرانية قد تثبت كونها نقطة تحول للعولمة المفرطة، لتتسبب في أن تصبح الجغرافيا السياسية أكثر أهمية لهيكل سلاسل التوريد العالمية.. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أن تصبح سلاسل الإمداد أقل كفاءة لفترة، وتخلق، خلال التحول، المزيد من ضغوط التكاليف المستمرة على الاقتصاد».

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