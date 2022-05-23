النفط يرتفع مع نقص الإمدادات واقتراب موسم السفر في أمريكا

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الاثنين، إذ أدى الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وشح الإمدادات وتراجع طفيف للدولار إلى دعم السوق، في الوقت الذي تستعد فيه شنغهاي للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد إغلاق دام شهرين، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ حاد في النمو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 0.9 % إلى 113.61 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتاً أو 0.9 % إلى 111.25 دولاراً، مما زاد من مكاسب الأسبوع الماضي الصغيرة لكلا العقدين.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في (إس.بي.آي) لإدارة الأصول «يتم دعم أسعار النفط حيث تظل أسواق البنزين شحيحة وسط طلب قوي يتجه إلى ذروة موسم السفر في الولايات المتحدة».

وأضاف «المصافي عادة ما تكون في وضع تكثيف لتلبية الاحتياجات الكبيرة للسائقين الأمريكيين في محطات الوقود».

ويمتد موسم السفر بالسيارات في الولايات المتحدة تقليدياً من يوم الذكرى في نهاية مايو إلى عيد العمال في سبتمبر.

وقال محللون إنه على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود الذي يحتمل أن يقلل الطلب، فقد ارتفعت بيانات التنقل من شركتي توم توم وغوغل في الأسابيع الأخيرة، مما يدل على أن المزيد من الناس كانوا على الطرق في أماكن مثل الولايات المتحدة.

كما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار النفط الاثنين، حيث أدى ذلك إلى جعل النفط الخام أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومع ذلك، تم الحد من مكاسب السوق بسبب المخاوف بشأن جهود الصين لمكافحة جائحة كوفيد من خلال عمليات الإغلاق، حتى مع إعادة فتح شنغهاي أبوابها في أول يونيو.

وأضر الإغلاق في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بالإنتاج الصناعي والبناء، ما دفع إلى اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد منها خفض معدل الرهن العقاري أكبر من المتوقع يوم الجمعة الماضي.

كما أدى عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حظر النفط الروسي إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط على نحو أكبر بكثير.

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