«أمازون» تسعى لخفض المخازن المؤجرة بعد تراجع المبيعات

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تتطلع شركة «أمازون»، التي تعاني امتلاك طاقة تخزين أعلى مما ينبغي، بعد انحسار موجة الصعود في نشاط التسوق في عصر انتشار جائحة كورونا، إلى تأجير مساحة 10 ملايين قدم مربعة إلى مستأجر من الباطن، وقد تُخلي مساحة أكبر من ذلك عن طريق إنهاء عقود الإيجار مع ملاكها، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وتشمل طاقة التخزين الفائضة مخازن في نيويورك ونيوجيرسي وجنوبي كاليفورنيا وأتلانتا، بحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها. وقد تتجاوز المساحة الزائدة على حاجة الشركة 10 ملايين قدم مربعة بنسبة كبيرة، بحسب اثنين من المصادر، وقال أحدهما إن المساحة قد تصل إلى ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.

وأفاد شخص آخر مقرب من المناقشات بأنه لم يتم التوصل إلى تقدير نهائي بشأن عدد الأقدام المربعة التي سيتم إخلاؤها، كما أن الرقم لا يزال في تغير مستمر.

وربما تحاول «أمازون» التفاوض على إنهاء عقود الإيجار مع الملاك الحاليين، ومن بينهم شركة «برولوجيس»، وهي شركة تطوير عقارات لأغراض صناعية، وتعد عملاقة التجارة الإلكترونية أكبر الشركات المستأجرة منها، وفق تصريحات اثنين من المصادر.

وفي إشارة إلى حرص «أمازون» على تجنب إجراء خفض عميق في طاقة التخزين بدرجة كبيرة تحسباً لإمكان انتعاش الطلب بسرعة، فإن 10 ملايين قدم مربعة تتطلع الشركة إلى تأجيرها من الباطن تعادل تقريباً نحو 12 من أكبر مراكز تنفيذ المبيعات أو نحو 5% من المساحة التي تمت إضافتها أثناء انتشار الوباء. وفي إشارة أخرى إلى أن الشركة تتحوط في رهاناتها، حددت المدة في بعض عقود التأجير من الباطن بعام واحد أو عامين فقط. ورفضت الشركة أن تفصح عن أي مساحة تعتزم أن تؤجرها من الباطن أو حتى تؤكد هذه المساحة.

وقالت أليزا كارول، متحدثة رسمية باسم الشركة: إن التأجير من الباطن ممارسة شائعة جداً في القطاع العقاري. إنه يسمح لنا بتخفيف الالتزامات المالية المرتبطة بمبنى قائم لم يعد يفي باحتياجاتنا. وكثير من المؤسسات الراسخة تقوم بعملية التأجير من الباطن كوسيلة لإدارة محفظتها العقارية. ورفضت شركة «برولوجيس» التعقيب.

وأثارت «أمازون» ذعر المستثمرين، الشهر الماضي، بعد إعلانها عن تباطؤ النمو، وضعف فرص الربحية، الأمر الذي أرجعته إلى زيادة البناء بما يتجاوز حاجتها إليه في فترة انتشار الجائحة حينما تدفق المتسوقون من منازلهم على التسوق عبر الإنترنت. ومع نهاية عام 2021، استأجرت «أمازون» 370 مليون قدم مربعة من الأراضي الصناعية في سوقها المحلية، بما يصل إلى ضعف ما كان لديها في العامين السابقين.

وفي تقرير الربحية الصادر في شهر أبريل الماضي، قالت الشركة إنها تتوقع أن تتسبب المساحة الزائدة في تكاليف إضافية بقيمة 10 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2022.

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