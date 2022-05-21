ألمانيا تدعو إلى اتفاقات ثنائية لحين إصلاح منظمة التجارة العالمية

المصدر: برلين - د ب أ

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دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى أجندة أعمال تجارية أوروبية جديدة، قبل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (من 22 إلى 26 مايو).

وكتب هابيك في مقال مشترك مع رئيسة الكتلة البرلمانية لحزبه الخضر، كاتارينا دروجه، في صحيفة «تاغس تسايتونغ» الألمانية، أنه لا يمكن أن تكون الإجابة عن المشكلات الملحة المتعلقة بـ «العولمة المفرطة الموجهة نحو النمو»، هي عزل الذات و«التشجيع على نزع العولمة».

وجاء في المقال أنه لا يتعين على ألمانيا وأوروبا فحسب أن تصبحا أكثر استقلالية عن الشركاء التجاريين الفرديين، مثل روسيا أو الصين، بل يجب أن تشمل اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية على وجه الخصوص، الامتثال لاتفاقية باريس لحماية المناخ وحقوق الإنسان.

وكتب السياسيان: «لا ينبغي أن تكون هناك منتجات أرخص، وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة، لأنها قائمة عمالة أطفال أو تجاهل قواعد حماية المناخ، أو أن الطغاة يملأون جيوباً فاسدة».

ووفقاً للسياسيين، فإن أفضل إطار لسياسة تجارية، هو قواعد تجارة عالمية مشتركة، موضحين أن تلك القواعد تضعها منظمة التجارة العالمية، لكنها تحتاج إلى إصلاح. وطالما أن ذلك لم يحدث حتى الآن، فإنه من الضروري إبرام اتفاقيات تجارة ثنائية عادلة.

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