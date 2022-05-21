لاجارد: العملات الرقمية لا تساوي شيئاً ولابد من تنظيمها

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن العملات المشفرة / الرقمية تستند إلى لاشيء، ويجب تنظيمها لدفع الناس بعيداً عن المضاربة من خلالها بمدخراتهم.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أعربت لاجارد في تصريحات للتلفزيون الهولندي عن شعورها بالقلق إزاء الناس الذين يفتقدون إلى فهم المخاطر، والذين سيخسرونها (العملات)، وسيصابون بخيبة أمل قوية، ولذلك أعتقد أنه يتعين تنظيمها.

تأتي تعليقات لاجارد في وقت تشهد فيه سوق العملات المشفرة تقلبات ضخمة، حيث تراجعت قيمة العملتين «بيتكوين» و«إثر» بنحو 50% مقارنة بما وصلت إليه من ذروة خلال الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، تخضع فئة الأصول (مجموعة استثمارات ذات خصائص مماثلة وتخضع لنفس اللوائح) للتدقيق من قبل الجهات الرقابية على خلفية المخاطر التي قد تسببها للنظام المالي على نطاق أوسع.

وأوضحت رئيسة المركزي الأوروبي عن تشككها في قيمة العملات الرقمية، على النقيض من «اليورو الرقمي»- وهو مشروع منتظر أن يخرج إلى النور خلال السنوات الأربع المقبلة. وقالت لاجارد: تقييمي المتواضع هو أن (العملات المشفرة) لا تساوي شيئاً، وتستند إلى لاشيء، ليس هناك أصل أساسي يمكن أن يكون براً آمناً.

وأضافت: في اليوم الذي سيصبح فيه لدينا عملة رقمية للبنك المركزي الأوروبي، أي يورو رقمي، سأضمنها- أي أن البنك المركزي سيكون خلفها، أعتقد أن هناك اختلافاً شاسعاً عن العديد من هذه الأشياء.

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