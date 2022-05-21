تايلاند:انسحاب 5 دول عند إلقاء كلمة روسيا في قمة أبيك

المصدر: د ب ا

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قال مسؤولون إن ممثلين عن عدة دول أخرى انسحبوا من اجتماع لوزراء التجارة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي (ابيك) في بانكوك اليوم السبت بينما كان الممثل الروسي يدلي بتصريحات في افتتاح الاجتماع.

وانسحب ممثلو خمس دول بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة ، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وافتتح ممثلو 21اقتصادا بالمنتدي، بما في ذلك روسيا ، الاجتماع في بانكوك اليوم السبت ، حيث يحتل تعزيز التجارة والاستثمارات في فترة مابعد كورونا مكانا بارزا في جدول الأعمال،حسبما ذكرت صحيفة"بانكوم بوست"التايلاندية.

وجاء انسحاب ممثلو الدول الخمس عند إلقاء ماكسيم ريشيتنيكوف ، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، كلمته في المنتدى، بحسب المصدر

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