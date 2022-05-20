«‭e&‬» تبحث الدخول باستثمارات مع «فودافون»

المصدر: دبي - رويترز

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قالت مجموعة «‭e&‬» إنها ستدرس الدخول في استثمارات مشتركة مع «فودافون» بعد شراء حصة 9.8 % في الشركة البريطانية الأسبوع الماضي، وإنها تسعى للتعاون في قطاعات التوريد وكذلك الأبحاث والتطوير. وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع «رويترز» إن لديه ثقة في استراتيجية «فودافون» بما تتضمنه من تنظيم الأعمال وتعزيزها في أوروبا.

ورداً على سؤال عما إذا كانت «فودافون» بحاجة إلى التحرك بقوة أكبر في عمليات الاستحواذ، قال «أعتقد أنهم واضحون بشأن ما يجب القيام به ويحاولون القيام بذلك». وعن الاستثمارات المشتركة المحتملة، قال: «المجال سيكون مفتوحاً إذا كان هناك استثمار ندخل فيه كشريك ويكون الأمر مفيداً لنا».

وأشار إلى أن «‭e&‬» اشترت الحصة لأنها رأت أن «فودافون» مقومة بأقل من قيمتها وعائدات الأرباح أعلى من تكلفة الديون التي تدعم الصفقة، مضيفاً أنه لا توجد خطط لزيادة الحصة في الوقت الحالي وستظل المجموعة مستثمراً سلبياً.

وقال إنه تم تمويل عملية الشراء التي بلغت قيمتها 4.4 مليارات دولار باستخدام تسهيل ائتماني قابل للتجديد بقيمة سبعة مليارات دولار ولمدة عام واحد من مجموعة بنوك رفض ذكر أسمائها. وأضاف أن الشركتين ستتعاونان في الأبحاث والتطوير مثل شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، وكذلك في التوريد بما في ذلك الأجزاء الأساسية، مما سيقلل من التكاليف، موضحاً أنه سيتم أيضاً بحث الدخول في مشاريع مشتركة. وتابع أن الشركة تدرس المزيد من الفرص في مجال الاتصالات وتتوقع القيام باستثمارات صغيرة في المشروعات التكنولوجية.

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