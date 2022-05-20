أسعار النفط تستقر خلال الأسبوع

المصدر: لندن - رويترز

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استقرت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بشكل عام، على الرغم من انخفاضها أمس بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 10 سنتات، أي 0.1%، لتسجل 111.94 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو بواقع 56 سنتاً أو نصف بالمئة إلى 111.65 دولاراً في آخر يوم له على استحقاق يونيو. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولاً لشهر يوليو 0.23 سنت مسجلاً 109.66 دولارات للبرميل.

وحث صندوق النقد الدولي الدول الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، زاد استهلاك الأمريكيين له وفقاً لتقرير صادر عن الإدارة الاتحادية للطرق السريعة حول المسافات التي تقطعها المركبات.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات الخام الروسي يتضمن إعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتماداً على النفط الروسي مثل المجر.

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