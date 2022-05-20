البنوك الصينية تخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد

المصدر: بكين - د ب أ

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خفضت البنوك الصينية سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل بنسبة كبيرة، في خطوة ستخفض تكاليف التمويل العقاري، وقد تساعد في مواجهة تراجع الطلب على القروض الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات وإجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني، انخفض سعر الفائدة الرئيسية لقرض الخمس سنوات وهو السعر المرجعي للتمويل العقاري من 4.6 % إلى 4.45 %. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا هو أكبر انخفاض لهذه الفائدة منذ تعديل سعر الفائدة في 2019. وكان أغلب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم توقعوا خفض الفائدة بما بين 5 و10 نقاط أساس فقط.

وقالت بلومبرج إن هذا الخفض في الفائدة هو خطوة كبيرة لزيادة الطلب على الاقتراض، مع تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين نتيجة إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتباطؤ القطاع العقاري، والذي أدى إلى سلسلة إفلاسات لشركات التطوير العقاري وتراجع أسعار المنازل. ومن المقرر بدء تطبيق سعر الفائدة الجديد على قروض التمويل العقاري على الفور، في حين لم يتم تغيير الفائدة على قروض التمويل العقاري القائمة قبل العام المقبل على أقرب تقدير.

في الوقت نفسه، استقر سعر الفائدة على قروض العام الواحد وهو السعر المرجعي للاقتراض في الصين، عند مستوى 3.7 %. وكان أغلب المحللين يتوقعون خفض هذه الفائدة بما يتراوح بين 5 و10 نقاط أساس.

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