روسيا توقف إمدادات الغاز عن فنلندا غداً

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة الطاقة الفنلندية "جازوم" اليوم الجمعة أن روسيا ستوقف إمداد الغاز عن فنلندا في ساعة مبكرة من صباح غد السبت.

وقالت الشركة الفنلندية في مدينة إسبو إن شركة "جازبروم إكسبورت" الروسية أبلغت بذلك عقب ظهر اليوم.

وكانت "جازوم" الفنلندية أعلنت سابقا أنها لا تقبل مطالب شركة "جازبروم إكسبورت" بالدفع بالروبل، مشيرة إلى عدم اتفاق الشركتين حول مطالبات أخرى.

وقال رئيس "جازوم" ميكا فيليانن في بيان: "من المؤسف للغاية أن يتم الآن وقف واردات الغاز الخاصة بعقدنا... لكننا استعددنا بعناية لهذا الوضع وإذا لم تحدث اضطرابات في شبكة الغاز فسنكون قادرين على توفير الغاز لجميع عملائنا في الأشهر المقبلة"، مضيفة أن الغاز سيكون متاحا للعملاء من مصادر أخرى على مدار الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن "جازوم" - بحسب بياناتها - هي حاليا شركة الطاقة الوحيدة في فنلندا التي تشتري الغاز مباشرة من روسيا.

وعلى خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، قدمت فنلندا والسويد طلبا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل يوم الأربعاء الماضي. وأعلنت روسيا أن سترد على ذلك. ويوم الجمعة الماضي أعلنت شركة روسية تورد الكهرباء إلى فنلندا عن وقف التوريد في غضون مهلة قصيرة.

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