«تويتر»: الاتفاق مع ماسك لشراء المنصة لم يتغير

المصدر: نيويورك - رويترز

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ذكرت «بلومبرغ نيوز» على أن مسؤولين تنفيذيين في «تويتر» أبلغوا الموظفين بأن اتفاق إيلون ماسك، رئيس تسلا التنفيذي، لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار يمضي كالمتوقع ولم يتغير، ولن يُعاد التفاوض على السعر. ولم ترد «تويتر» و«تسلا» بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

ونشرت تويتر يوم الثلاثاء الماضي روايتها لمفاوضات اتفاق الاستحواذ مع ماسك، مما يظهر أنه آثر عدم طرح أسئلة عن أعمال الشركة التي يستشهد بها حالياً في الإعلان عن تعليق الصفقة. وترسم رواية تويتر صورة لماسك في عجلة من أمره لإبرام صفقة عبر عرضه الأفضل والأخير. وتظهر الرواية أن ماسك تفاوض على صفقة تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع في 23 و24 أبريل، دون إجراء أي فحص فني نافٍ للجهالة.

ومنذ توقيع الصفقة في 25 أبريل، شكك ماسك في دقة الإفصاحات العامة لتويتر عن حسابات البريد الوهمي التي تمثل أقل من 5 % من قاعدة مستخدميها، قائلاً إنها يجب أن تكون 20 % على الأقل. ويأتي ذلك على الرغم من إعلان تويتر في إفصاحاتها أن الأرقام قد تكون أعلى من تقديراتها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» قد ألمح إلى أنه قد يسعى إلى إعادة التفاوض بشأن سعر استحواذه على شركة تويتر، قائلاً إن تنفيذ الصفقة بسعر أقل لن يكون وارداً. كما قال إن صفقة «تويتر» لن تمضي قدماً حتى يظهر الرئيس التنفيذي للشركة علناً دليلاً على أن لديها أقل من 5 % من الحسابات الوهمية. وانخفضت أسهم «تويتر» أول من أمس بنسبة 8.2% عند إغلاق التعاملات.

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