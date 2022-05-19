سهم "أبل" يواصل تراجعه للأسبوع الثامن توالياً

المصدر: د ب ا

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واصل سهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل تراجعه خلال تعاملات اليوم الخميس ليتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية للمرة الثامنة على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع السهم بنسبة 7ر2% وهو ما يفوق تراجع مؤشر ناسداك100 لأسهم التكنولوجيا.

وتراجع سهم أبل منذ بداية الأسبوع الحالي بنسبة 7% تقريبا، مسجلا أطول فترة تراجع متصلة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018. كما تراجع السهم بنحو 25% عن أعلى مستوى له والذي سجله في وقت سابق من العام الحالي.

وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 6ر0% في حين تراجع سهم مجموعة آلفابيت الشركة الأم لشركة جوجل بنسبة 4ر1% وسهم مايكروسوفت بنسبة 5ر0%، في حين سجل سهم أمازون تغييرا طفيفا.

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