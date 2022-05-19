انخفاض الدولار ينعش أسعار الذهب

المصدر: نيويورك - رويترز

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انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى أمس، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية تزامناً مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعجن النفيس الذي يعتبر ملاذاً آمناً للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1829.20 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1827.70 دولاراً. وانخفض الدولار 0.3 %، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وارتفعت بنحو 2 % منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاماً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % لتصل إلى 21.53 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 % عند 935.93 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم 1.8 % إلى 1979.38 دولاراً.

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