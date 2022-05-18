النفط يتخلى عن مكاسبه والذهب ينخفض

المصدر: (طوكيو – رويترز)

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تخلى النفط عن مكاسبه بعد ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمس، مدعومة بالضغط المستمر من الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسية والذي من شأنه تقليص المعروض، ومع تركيز المستثمرين على زيادة الطلب بعد تخفيف عمليات الإغلاق الصينية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وسجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 112.40 دولار للبرميل، منخفضة 1.80 دولار أو 1.58 % وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.29 % إلى 1818.50 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.19 % إلى 1817.50 دولار للأوقية.

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