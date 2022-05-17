ماسك يبيع أسهماً في "سبيس إكس" لتمويل شراء "تويتر"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخطط رائد الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، لبيع بعض أسهم شركته "سبيس إكس" من أجل تمويل صفقة محتملة لشراء "تويتر".

وبحسب "نيويورك بوست"، يعتزم ماسك جمع 44 مليار دولار لدفع ثمن صفقة شراء موقع تويتر، وقد يكون الخيار المحتمل هو بيع جزء من أسهم شركته.

وبحسب المصدر فإن الشركة تخطط للبيع بسعر 70 دولاراً للسهم الواحد.

ويوم الإثنين، لم يستبعد ماسك إمكانية شراء تويتر بأقل من 44 مليار دولار المعلن عنها سابقاً.

وفي 25 أبريل، أعلنت إدارة تويتر أن ماسك سيستحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار. ووفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إذا قرر الملياردير إنهاء الاتفاقية، عليه أن يدفع لشركة "تويتر" غرامة قدرها مليار دولار، وإذا بدأت تويتر في الإنهاء، فسيحصل ماسك على تعويض. وتم تحديد موعد إغلاق الصفقة في 24 أكتوبر المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز