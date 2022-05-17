انخفاض حاد لنشاط الاقتصاد الصيني في أبريل

المصدر: (بكين - رويترز)

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تراجع نشاط الاقتصاد الصيني بشكل حاد في شهر أبريل الماضي، إذ أدت عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة «كوفيد ـ 19» إلى التزام العمال والمستهلكين منازلهم وتعطيل سلاسل التوريد بشدة، مما ألقى بظلال قاتمة على آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفرضت السلطات إغلاقاً كاملاً أو جزئياً في المراكز الرئيسية في أنحاء البلاد في مارس وأبريل، بما في ذلك شنغهاي المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، مما عصف بالإنتاج والاستهلاك وفاقم المخاطر بالنسبة لأجزاء من الاقتصاد العالمي تعتمد بشدة على الصين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء انخفاض مبيعات التجزئة 11.1 % عن العام السابق، في أكبر انكماش منذ مارس 2020، وهو تراجع أكثر حدة مما توقعه استطلاع لرويترز.

وهبط إنتاج المصانع 2.9 % عن العام السابق، ليحبط توقعات بارتفاعه ويسجل أكبر انخفاض منذ فبراير 2020، إذ عرقلت إجراءات مكافحة فيروس كورونا سلاسل التوريد وشلت عمليات التوزيع.

وقال فو لينغ هوي المتحدث باسم مكتب الإحصاء في مؤتمر صحفي في بكين: في أبريل، كان للوباء تأثير كبير نسبياً على العملية الاقتصادية، لكن هذا التأثير قصير المدى وخارجي.

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