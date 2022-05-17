خفض توقعات النمو بمنطقة اليورو

المصدر: (بروكسل - أ ف ب)

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أعلنت المفوضية الأوروبية خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1,3 نقطة إلى 2,7%، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقاط إلى 6,1%، بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان: ليس هناك شك في أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقمنا بمراجعة توقعاتنا نزولاً وفقاً لذلك. العامل السلبي الأكثر أهمية ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية.

وحذر المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني من أن هذه التوقعات يرافقها مستوى عالٍ من انعدام اليقين مرتبط بتطور النزاع وقد تسوء الأوضاع أكثر. وأوضح أن سيناريوهات أخرى ممكنة مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم.

وبالمثل، تم خفض توقعات النمو لهذا العام بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره إلى 2,7% ومن المتوقع أن يكون التضخم أعلى مما هو في 19 دولة تشترك في العملة الموحدة، وأن يصل إلى 6,8%.

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