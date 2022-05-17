«فودافون» تؤكد أن «&e» باتت أكبر مستثمر فيها

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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ارتفعت أسهم «فودافون» بعدما أكدت الشركة أن مجموعة «&e» باتت أكبر مستثمر فيها.

وأعلنت «فودافون» في بيان أن المجموعة التي تملك حكومة الإمارات حصة الأغلبية فيها اشترت 9.8 % من الشركة البريطانية.

وأدت الأنباء إلى ارتفاع أسهم «فودافون» بنسبة 2.4% لتسجّل 120.7 بنساً على مؤشر «فوتسي - 100» والذي كان ثابتاً بشكل عام. وأعلنت «&e» أنها اشترت 2.766 مليار من أسهم «فودافون» بمبلغ 4.4 مليارات دولار (4.2 مليارات يورو). لكنها شددت على أنها لن تطلق عملية للسيطرة على الشركة. وقالت في بيان إنها تخطط لأن تكون مساهماً داعماً على المدى الطويل في «فودافون».

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