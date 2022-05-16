سوق الأسهم العالمية تفقد 11 تريليون دولار وأسوأ موجة خسائر منذ 2008

المصدر: دبي - وكالات

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شهدت سوق الأسهم العالمية تخارج حوالي 11 تريليون دولار، وسط الهروب الجماعي لرأس المال، لتسجل الأسهم بذلك أسوأ موجة خسائر منذ الأزمة المالية 2008، وفقًا لما ذكرته «بلومبرج».

وتراجع مؤشر «مورجان ستانلي» لكافة الدول على مستوى العالم للأسبوع السادس على التوالي، كما انخفض المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بحوالي 6% منذ أواخر مارس، وتراجع «إس آند بي 500» بأكثر من الضعف.

وأدت عمليات البيع بمؤشر «إم إس سي آي إيه سي دبليو آي» إلى خفض تقييمات الشركات بشكل كبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

ويتوقع الاستراتيجيون من بينهم مايكل ويلسون لدى «مورجان ستانلي»، وحتى روبرت باكلاند من «سيتي جروب» تراجع الأسهم بصورة أكبر بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي وخصوصاً في الولايات المتحدة إلى جانب تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية.

وقال أندرياس ليبكو، المحلل الاستراتيجي لدى «كومدايركت بنك»: يواصل المستثمرون تقليص مراكزهم، لا سيما في أسهم التكنولوجيا والنمو.

وتسيطر حالة من الهلع على المستثمرين في الأسواق العالمية مع تفاقم معدلات التضخم، واتجاه البنوك المركزية في العالم إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

ويفاقم من حالة الهلع مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وسط أزمات متعددة من بينها الإغلاقات في الصين بسبب تفشي كورونا، ما يؤثر على سلاسل الإمدادات، إضافة إلى تأثيرات حرب أوكرانيا واتجاه الاتحاد الأوروبي لحظر النفط والغاز الروسي.

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