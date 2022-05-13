ماسك: تعليق صفقة «تويتر» بصورة مؤقتة

المصدر: نيويورك - رويترز

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قال إيلون ماسك إنه علق عرضه البالغ قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة «تويتر» مؤقتاً، مشيراً إلى أن هناك تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية. وقال ماسك في تغريدة «صفقة تويتر معلقة مؤقتاً في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تفيد أن الحسابات غير المرغوب فيها / الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين».

وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي 17.7% إلى 37.10 دولاراً في تعاملات ما قبل فتح السوق الأمريكية، وهو أدنى مستوى له منذ أن كشف ماسك عن حصته في الشركة في أوائل أبريل، ثم قدم عرضاً وصفه بأنه الأفضل والأخير للاستحواذ عليها مقابل 54.20 دولاراً للسهم.

وكانت الشركة قد قدرت هذا الشهر أن الحسابات غير المرغوب فيها تمثل أقل من 5% من المستخدمين النشطين يومياً الذين يمكن تحقيق الدخل من خلالهم في الربع الأول. وقال ماسك، وهو أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن إحدى أولوياته ستكون إزالة برامج البريد غير المرغوب فيه من على المنصة.

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