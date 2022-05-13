مخاوف ضعف الطلب تكبح مكاسب النفط

المصدر: سنغافورة - رويترز

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واصلت أسعار النفط صعودها لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، إذ فاق تأثير المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو العالمي بفعل عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة، اثر القلق من تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتاً، بما يعادل 0.8 %، إلى 108.30 دولارات للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتاً، أو 0.6 %، إلى 106.77 دولارات للبرميل. ومع ذلك تتجه عقود خامي القياس نحو تسجيل تراجع أسبوعي، مع توقع انخفاض خام برنت نحو أربعة بالمئة وهبوط الخام الأمريكي حوالي 3 %.

وما زالت السوق تشهد تقلباً مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي إلى نقص المعروض، والمخاوف إزاء الطلب العالمي المتعثر.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن تجار النفط يبحثون عن بصيص من الضوء في نهاية نفق الإغلاق الصيني القاتم. وأضاف: مع ذلك، فإننا نعود دوماً إلى نقطة البداية مع المقارنة بين تراجع أعداد الحالات وزيادة تمسك السلطات بسياسة صفر كوفيد.

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