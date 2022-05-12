«أوبك» تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط

المصدر: لندن - رويترز

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خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022 لثاني شهر على التوالي، مشيرة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة التضخم وانتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا في الصين.

وفي تقريرها الشهري، قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 3.36 ملايين برميل يومياً في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل نفط يومياً عن توقعات سابقة. ودفعت الحرب الأوكرانية أسعار النفط للارتفاع متجاوزة مستوى 139 دولاراً للبرميل لفترة وجيزة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ 2008، مما زاد من الضغوط التضخمية.

وأشارت «أوبك» إلى توقعات بأن الصين، التي تفرض إجراءات إغلاق صارمة لاحتواء «كوفيد19»، تواجه أكبر صدمة للطلب منذ 2020 عندما انخفض بشدة استهلاك النفط. وقالت «أوبك» في التقرير: من المتوقع أن يتأثر الطلب في 2022 بالتطورات السياسية الجارية في شرق أوروبا بالإضافة إلى قيود احتواء جائحة «كوفيد19».

لكن «أوبك» ما زالت تتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي مستوى 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث وأن يتجاوز المتوسط السنوي في 2022 المستويات السابقة على الجائحة.

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