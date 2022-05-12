ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تحركات روسية

المصدر: د ب ا

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قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وسط مخاوف من تداعيات تعليق عبور الغاز الروسي عبر خط في أوكرانيا وقيام موسكو بخطوة للرد على العقوبات المفروضة عليها.

وارتفع سعر العقد القياسي بنسبة تصل إلى 15% ، على خلفية بيانات تظهر أن التدفقات الروسية المارة عبر أوكرانيا ستتراجع بنحو 30% اليوم الخميس.

وعلقت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأنه لم يتضح بعد مدى تأثير هذه التطورات على توافر الغاز بشكل عام في أوروبا، خاصة وأن التطورات تأتي في ظل وجود إمدادات وافرة من الغاز الطبيعي المسال وتراجع الطلب نظرا لدفء الطقس.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أكد اليوم استعداد بلاده لعقوبات أعلنتها روسيا في قطاع الطاقة.

وقال أمام البرلمان :"قمنا بالاستعداد للموقف"، لافتا إلى أنه يمكن للسوق تعويض اضطراب الإمدادات من روسيا.

يذكر أن الحكومة الروسية نشرت مساء أمس مرسوما يأمر بعدم السماح بأية صفقات مع 31 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة، ردا على العقوبات الغربية ضدها.

وتضم قائمة العقوبات الروسية شركات تنتمي إلى مجموعة "جازبروم ألمانيا" التابعة لعملاق الطاقة الروسي جازبروم. وكانت ألمانيا قد أعلنت في أبريل سيطرتها على الفرع الألماني من جازبروم.

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