النفط يقفز 5 % نتيجة لمخاوف نقص الإمدادات

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بنحو 5 % أمس بعد تراجعها بنحو عشرة بالمئة في الجلستين السابقتين، مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا بينما يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي.

وتراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع أمس، بعد أن أوقفت كييف استخدام نقطة عبور رئيسية للغاز، وألقت باللوم على روسيا في ذلك. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات عبر أوكرانيا منذ بداية الأزمة.

وارتفعت أسعار خام برنت 4.59 دولارات إلى 107.05 دولارات للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.78 دولارات للبرميل، بارتفاع 5.02 دولارات.

وقال جيفري هالي، المحلل لدى واندا للسمسرة «أظن أن تعطيلات الغاز في أوكرانيا لها تأثير متزايد بشكل مطرد».

واقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة. وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع، إذ تتمسك المجر بموقفها المعارض للحظر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الأخير، بسبب سحب كميات كبيرة جديدة من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 بعد أن زادت الأزمة في أوكرانيا المخاوف المتعلقة بالإمدادات، حيث وصل سعر برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في مارس وهو أعلى مستوياته منذ 2008. وكانت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود احتواء (كوفيد 19) ورفع أسعار الفائدة الأمريكية وراء تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع.

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