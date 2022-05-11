أمريكا تسجل 308 مليارات دولار فائضاً قياسياً في الميزانية في أبريل

المصدر: واشنطن - رويترز

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الحكومة سجلت فائضاً قدره 308 مليارات دولار في أبريل، وهو رقم قياسي لأي شهر، حيث تضاعفت الإيرادات تقريباً مقارنة بالعام السابق وسط تعافٍ قوي للاقتصاد من جائحة (كوفيد19).

كانت الحكومة قد سجلت عجزاً قدره 226 مليار دولار لشهر أبريل 2021.

وكان أكبر فائض شهري سابق قد بلغ 214 مليار دولار في أبريل 2018. وأبريل عادة شهر فائض في الميزانية بسبب الموعد النهائي للإيداع الضريبي في 15 أبريل، لكن تم تسجيل عجز في شهر أبريل في أعوام 2009 و2010 و2011 بعد أزمة مالية، وفي عامي 2020 و2021 بسبب جائحة (كوفيد19)، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين.

وقالت وزارة الخزانة إن إيرادات أبريل ارتفعت 97 % مقارنة بالعام السابق إلى 864 مليار دولار، وهو رقم قياسي أيضاً لأي شهر. وانخفضت نفقات أبريل 16 بالمئة إلى 555 مليار دولار، مما يعكس انخفاض الإنفاق على جهود التعافي من (كوفيد19).

وفي الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2022، سجلت الحكومة عجزاً قدره 360 مليار دولار، بانخفاض 81 بالمئة عن عجز العام السابق البالغ 1.932 تريليون دولار. وزادت الإيرادات هذا العام حتى الآن بنسبة 39 بالمئة إلى 2.986 تريليون دولار، وهو رقم قياسي لهذه الفترة، بينما انخفضت النفقات بنسبة 18 بالمئة إلى 3.346 تريليونات دولار.

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