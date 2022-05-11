أسعار النفط تواصل التراجع بعد خسائر حادة

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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واصلت أسعار النفط تسجيل التراجعات، أمس، مع استمرار المخاوف من الإغلاقات التي تشهدها الصين، أكبر مستورد للنفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بـ 1.6 % إلى 104.28 دولارات للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 4 دولارات إلى 98.98 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان سجلا، أمس، أكبر نسبة تراجع منذ مارس، حيث هبطا بنحو 6%.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت خفضت أسعار نفطها للمشترين في آسيا بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب، على خلفية وضع «كورونا» في الصين.

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