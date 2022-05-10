فايزر تشتري بيوهيفن فارما مقابل 11.6 مليار دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

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أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر اعتزامها الاستحواذ على شركة بيوهيفن فارما سيوتيكال هولدنج مقابل 11.6 مليار دولار نقداً للحصول على عقار مصرح به لعلاج الصداع النصفي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان فايزر القول إن الشركة العملاقة ستدفع 148.5 دولاراً مقابل كل سهم من أسهم بيوهيفن. ومقابل كل سهم من أسهم بيوهيفن سيحصل مساهموها بما في ذلك شركة فايزر على نصف سهم من أسهم شركة نيو بيوهيفن، وهي شركة جديدة سيتم طرح أسهمها للتداول، وتتولى مسؤولية عقاقير جديدة تحت التطوير ولا تستخدم تكنولوجيا علاج الصداع النصفي المعروفة باسم سي.جي.آر.بي.

وأشارت بلومبرغ إلى أن فايزر لديها موارد نقدية كبيرة بفضل المبيعات الضخمة للقاح فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتيح لها الدخول في صفقات استحواذ لتنويع محفظة منتجاتها، خاصة مع توقعات تراجع الطلب على لقاحات كورونا في ظل انحصار الجائحة.

كانت فايزر وبيوهيفن قد اتفقتا في نوفمبر الماضي على التعاون في بيع عقاري علاج الصداع النصفي الخاصين بالأخيرة خارج الولايات المتحدة. واستثمرت فايزر 350 مليون دولار للاستحواذ على 2.6% من أسهم بيوهيفن بسعر 173 دولاراً للسهم.

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