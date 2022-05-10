الإغلاق الصيني يهبط بأسعار النفط 5 %

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 5% جراء تدابير الإغلاق التي اتّخذتها السلطات الصينية وارتفاع معدلات التضخم، بحسب المستثمرين.

وتراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي في أوروبا بنسبة 5% ليصل إلى 106,77 دولارات، بينما خسرت عقود خام غرب تكساس الوسيط 5,4 % ليصل سعر البرميل إلى 103,87 دولارات.

وسجّلت أسواق الأسهم في كل من فرانكفورت ولندن وباريس تراجعاً بأكثر من 2%، كما كان الحال بالنسبة لبورصة طوكيو.

وتفاقمت الخسائر أيضاً في وول ستريت ليسجّل مؤشر داو جونز خسارة نسبتها نحو 2% قرابة منتصف اليوم، بينما تراجع مؤشر نازداك بنسبة 3,7 %. وانخفضت قيمة عملة «بتكوين» الرقمية إلى مستوى قياسي هذا العام بلغ أقل من 33 ألف دولار مع تجنّب المستثمرين العملة المشفّرة المتقلبة.

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