«بتكوين» تسجل أدنى مستوى في 10 أشهر

المصدر: (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

هوت العملة الرقمية بتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021 اليوم الاثنين، بينما يستمر هبوط أسواق الأسهم في إلحاق الضرر بالعملات المشفرة التي يجري تداولها حالياً بما يتماشى مع ما يطلق عليه الأصول العالية المخاطر مثل أسهم التكنولوجيا.

وهبطت بتكوين 5.27 بالمئة إلى 32 ألفاً و230 دولاراً بحلول الساعة 1605 بتوقيت غرينتش، في خامس جلسة على التوالي من الخسائر. وهوت العملة المشفرة 15 بالمئة منذ بداية مايو، وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز