السريلانكية للعطلات تدشن موقعاً إلكترونياً متطوراً في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت السريلانكية للعطلات موقعًا إلكترونيًا جديدًا متطورًا بميزات متطورة وذلك بالشراكة مع GoQuo، مزود منصات بيع التجزئة عبر الإنترنت الماليزي في أول أيام ملتقى سوق السفر العربي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمكن للمسافرين تخطيط وحجز عطلاتهم بالكامل من خلال الموقع متعدد الوظائف بما في ذلك حجز تذاكر الطيران، الفنادق، التنقلات، والخدمات الإضافية كحزمة أو بشكل منفصل. علاوة على ذلك، يتسم الموقع بسهولة الاستخدام، تعدد اللغات، التوافق مع الهواتف النقالة، كما يقدم قائمة شاملة من الخيارات المصممة لتلبي كافة احتياجات السفر.

يحصل الركاب على أفضل ما في العالمين من خلال الوصول إلى عدد كبير من الفنادق من خلال عقود شركاء فنادق السريلانكية للعطلات SriLankan Holidays ومجمعي السفر مثل أجودا Agoda، اكسبيديا. وHotel beds. يمكن تصنيف عمليات البحث عن الفنادق حسب السعر أو الشهرة، ويمكن للمسافرين تقييم خياراتهم بشكل أكبر بناءً على التقييمات الفورية ومراجعات تريب أدفايزر TripAdvisor التي تظهر أيضًا على الموقع الجديد.

وتتاح للعملاء الذين يحجزون تذاكر الطيران والفنادق في الوقت نفسه فرصة لفتح مدخرات إجمالية كبيرة، وهي ميزة لن يستمتعوا بها بعيدًا عن الموقع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء أيضًا ترتيب عمليات التنقل والجولات وشراء الخدمات الإضافية مثل الأمتعة الزائدة وحجز المقاعد مسبقًا من خلال الموقع.

يدعم الموقع العديد من بوابات الدفع عبر الإنترنت ويقبل مدفوعات فيزا و ماستركارد حاليًا، فيما سيتم تمكين الدفع ببطاقات American Express؛ Discover؛Diners Club بحلول مايو 2022.

ويتمتع العملاء بخيار عرض الأسعار والدفع بعملتهم المفضلة من بين 31 عملة دولية. سيتلقى العميل تأكيدًا فوريًا بالحجز بمجرد إتمام الدفع. يحتوي الموقع أيضًا على ميزة الرمز الترويجي، وبالتالي يمكن للمسافرين التطلع إلى تحقيق المزيد من التوفير خلال حملات ترويج المبيعات الدورية.

وصرح ريتشارد نوتال، الرئيس التجاري العام في الخطوط الجوية السريلانكية: «تم تطوير الموقع ليوفر تجربة مميزة ومريحة للعملاء. هدفنا هو إضافة قيمة إلى كل خطوة من خطوات رحلة حجز العميل للعطلة، وبالتالي، تشجيع المسافرين في كل ركن من أركان شبكتنا على قضاء عطلة في سريلانكا».

وتابع قائلاً: «من المتوقع أن يساعد محرك الحجز الجديد SriLankan Holidays على توسيع نطاق انتشارها في سوق السفر العالمي من خلال الشراكات وحملات التسويق المشترك مع مجموعة واسعة من مزودي خدمات السياحة».

من جانبها، أضافت بوديكا هيواواسام، مديرة العطلات السريلانكية قائلة: «نخطط أيضًا للتعاون مع شركات السياحة المبتكرة والمتخصصة الصغيرة والمتوسطة الحجم في سريلانكا التي لديها القدرة على تقديم منتجات فريدة لعملائنا».

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