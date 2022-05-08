3.9 % انخفاضاً في سعر «بيتكوين»
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تراجع سعر عملة «بيتكوين» الرقمية المشفرة 3.9 % إلى 34 ألفاً و358 دولاراً، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة «بلومبرج» للأنباء.
وتقلبت أسعار «بيتكوين» بمتوسط بلغت نسبته 4.6 %، حيث يتم تداولها بين 34 ألفاً و231 دولاراً و35 ألفاً و799 دولاراً. وانخفضت الآن بنسبة 50% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفاً و992 دولاراً. وخسرت عملة «بيتكوين» 9.1 % من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 26% حتى الآن هذا العام.
وقال فيجاي أيار، نائب رئيس تطوير الشركات والشركة الدولية في بورصة العملات المشفرة «لونو»: «بشكل عام، أصيبت الأسواق العالمية بالفزع بسبب مخاوف النمو كما نرى. حذت جميع الأصول ذات الصلة بالمخاطر حذو وول ستريت بما في ذلك العملات المشفرة».