3.9 % انخفاضاً في سعر «بيتكوين»

المصدر: واشنطن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع سعر عملة «بيتكوين» الرقمية المشفرة 3.9 % إلى 34 ألفاً و358 دولاراً، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وتقلبت أسعار «بيتكوين» بمتوسط بلغت نسبته 4.6 %، حيث يتم تداولها بين 34 ألفاً و231 دولاراً و35 ألفاً و799 دولاراً. وانخفضت الآن بنسبة 50% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفاً و992 دولاراً. وخسرت عملة «بيتكوين» 9.1 % من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 26% حتى الآن هذا العام.

وقال فيجاي أيار، نائب رئيس تطوير الشركات والشركة الدولية في بورصة العملات المشفرة «لونو»: «بشكل عام، أصيبت الأسواق العالمية بالفزع بسبب مخاوف النمو كما نرى. حذت جميع الأصول ذات الصلة بالمخاطر حذو وول ستريت بما في ذلك العملات المشفرة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز