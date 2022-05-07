أسعار الدولار في مصر اليوم

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 7 مايو، في البنوك الرئيسية ومحلات الصرافة والبنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر صرف الدولار فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.45 للشراء، 18.51 جنيها للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.43 جنيها للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 18.43جنيها للشراء، و 18.53 جنيها للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري عند 18.46 جنيها للشراء، 18.54 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.48 جنيها للشراء و18.53 جنيها للبيع، وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر 18.43 جنيها للشراء و18.53 جنيها للبيع.

وسجل سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي المصري عند نحو 18.43 جنيها للشراء و18.34 جنيها للبيع.

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