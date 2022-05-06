الدولار قرب أعلى مستوى في 20 عاماً

المصدر: لندن - رويترز

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حوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاماً مقابل العملات الرئيسة الأخرى، إذ عززت عمليات البيع في الأسواق في مواجهة مخاوف الركود العالمي عملة الملاذ الآمن.

وظلت العملة الأمريكية مرتفعة وسط توقعات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من أقرانه لوقف التضخم الجامح. وقال محللون إن تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم قد يعزز الحجة لتشديد قوي.

ويتوقع الاقتصاديون إضافة 391 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ستة عملات رئيسة منافسة، 0.5% في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ليسجل أعلى مستوى في 20 عاماً عند 104.07 نقاط، ولكنه فقد قوته لاحقاً في تداولات متقلبة، واستقر في أحدث معاملات عند 103.55. وبدا واضحاً أن المؤشر سيحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بارتفاع 0.3% خلال الأسبوع.

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