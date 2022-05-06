حزب العمل المعارض في أستراليا يتوعّد بإيقاف تصدير الأغنام الحيّة

المصدر: البيان

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قال حزب العمل المعارض في أستراليا إن تصدير الأغنام الحيّة سيوقف نهائياً في حال فاز الحزب في الانتخابات الفيدرالية القادمة، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

وكانت وزيرة الزراعة في حكومة الظل جولي كولينز رفضت التحدّث عن الأمر سابقاً حتى تحديد موعد الانتخابات.

بينما قال متحدث باسم الحزب إن هذه التجارة تقل مع مرور الوقت وأصبح الفرق ملحوظاً عن مقدار التصدير منذ 20 عاماً.

وأضاف “ستلغي حكومة ألبانيز تصدير الأغنام الحية تدريجياً بالتشاور مع حكومة أستراليا الغربية”.

العاملون في تجارة الأغنام لم يستسيغوا الإعلان، موضحين أن تصديرها ليس السبب الوحيد لتدهور هذه الصناعة في أستراليا، بل هناك عوامل أخرى مساعدة.

وقال وزير الزراعة إن إلغاء هذه الصناعة سيضع 3000 عامل في مهب الريح ومن دون وظائف.

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