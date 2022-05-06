بيع متجر الآيس كريم الأشهر في سيدني بسعر قياسي

المصدر: البيان

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حطم متجر آيس كريم صغير في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الأسترالية سيدني الأرقام القياسية بعد أن أُجري بيعه بحوالي 3 ملايين دولار.

وسجل المتجر، الذي تبلغ مساحته 16 متراً مربعاً والواقع في شارع ماكواري، رقماً قياسياً جديداً في أستراليا وقدره 185000 دولار للمتر المربع.

وأُجري بيعه مقابل 2.97 مليون دولار بالضبط، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

تجدر الإشارة إلى أن ملكيته تعود لعائلة منذ 20 عاماً، وموقعه الاستراتيجي على الطريق المؤدي لمنطقة دار الأوبرا في سيدني له دور كبير بجعل سعره مميز.

في سياق ذلك، قال “Andrew Vines ” إن هذا الموقع فرصة لا تتكرر في العمر لشراء استثمار تجاري بالقرب من دار الأوبرا”.

وعلى الرغم من أن سعره مذهل، كان فاينز يأمل في تحطيم الأرقام القياسية أكثر من ذلك.

وأضاف فاينز أن هذا السعر يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة على آخر عملية شراء.

ويأتي البيع بهذا السعر الضخم على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيضغط على حاملي الرهن العقار.

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