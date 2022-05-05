انكماش حاد بقطاع الخدمات الصيني في أبريل

المصدر: بكين - د ب أ

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أظهرت نتائج مسح أجرته وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد أند بورز، أن قطاع الخدمات الصيني انكمش بصورة حادة في شهر أبريل، حيث أدى إدخال تدابير أكثر صرامة لاحتواء كوفيد 19، إلى خفض أسرع في النشاط والطلبيات الجديدة.

وتراجع مؤشر كايكسن الصناعي لمديري المشتريات، إلى 36.2 نقطة في أبريل، مقابل 42 نقطة في مارس. وتشير أي قراءة للمؤشر أقل من 50 نقطة، إلى تسجيل انكماش.

وكان معدل التراجع في النشاط، هو ثاني أشد تراجع يحدث في تاريخ المسح، حيث كثيراً ما تربط الشركات التراجع بقيود «كورونا» الأشد صرامة، وما يعقبها من اضطراب في العمليات.

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