"ياماها" اليابانية تكشف عن أول دراجة نارية ذاتية القيادة.. فيديو

المصدر: البيان

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كشف شركة ياماها اليابانية عن أول دراجة نارية ذاتية القيادة.

وبإمكانه الدراجة السير بلا سائق معتمدة على تقنية التحكم الذاتي، حيث بإمكان لراكبها برمجتها لتأخذه حيث يريد بنظام السائق الآلي أو ما يعرف بالأوتو بايلت.

الدراجة مزودة بأجهزة استشعار وكاميرات ومجسات تمكنها من التعرف على الوجهات المحددة لها، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

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