المرشح لتولي وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يسعى لإنهاء تناول لحوم الكلاب

المصدر: يونهاب

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قال وزير الزراعة المرشح جيونغ هوانغ-كيون أمس الأربعاء إنه سيدفع من أجل إنهاء تناول لحوم الكلاب من خلال التسوية الاجتماعية.

أعرب جيونغ عن موقفه من الجدل طويل الأمد في إجابة مكتوبة على سؤال أحد المشرعين قبل جلسة التثبيت المقرر عقدها يوم الجمعة.

وقال جيونغ "مع زيادة عدد العائلات، التي تربي حيوانات أليفة وتزايد الاهتمام العام برعاية الحيوانات، فإن حظر لحوم الكلاب هو الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه مجتمعنا".

تم ترشيح البيروقراطي المخضرم من قبل الرئيس المنتخب يون سيوك-يول في منتصف أبريل لتولي وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية.

أشار المرشح إلى أن المشكلة كانت مثيرة للجدل لفترة طويلة لدرجة أن هناك حاجة إلى إجماع اجتماعي واسع لحلها.

وأضاف "سأبذل جهدي للتوصل إلى حل وسط لإنهاء تناول لحوم الكلاب من خلال الاستماع والتنسيق الكامل لآراء العاملين في الصناعة ومجموعات حقوق الحيوان".

وقد شُكلت هيئة استشارية حكومية - مدنية في ديسمبر للتعامل مع القضية.

وقال إنه إذا توصلت فرقة العمل المكونة من 21 عضوًا إلى حل وسط، فستتخذ الحكومة القادمة إجراءات لتحقيقها، بما في ذلك القيام بالمراجعات القانونية ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أظهر استبيان أجرته ريل ميتر في نوفمبر أن 48.9% من المشاركين يعارضون حظر لحوم الكلاب، بينما أيدها 38.6%.

وخلال حملته الانتخابية، أعرب يون عن معارضته لأكل لحوم الكلاب والاتجار بها، لكنه قال إن حظر هذه الممارسة المتبعة منذ قرون بموجب القانون يتطلب إجماعًا اجتماعيًا.

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