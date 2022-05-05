الإغلاق في الصين يؤثر في الطلب والنفط يرتفع

المصدر: (لندن - رويترز)

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قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في كلمة أمام اللجنة الفنية لأوبك+ ، إن الإغلاق العام في الصين يؤثر في الطلب على النفط، وسط توقعات بأن تواجه الصين أكبر صدمة فيما يتعلق بالطلب على الخام منذ الأيام الأولى للجائحة في 2020.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعات قوية أمس، بعدما أظهرت بيانات أمريكية انخفاضاً حاداً في مخزونات الخام الأمريكية، وكذلك بعدما كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تتضمن حظر نفطها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 3.5% إلى 108.85 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6ر3% إلى 12ر106 دولارات.

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