ماسك يلمح إلى فرض رسوم على استخدام «تويتر»

المصدر: واشنطن – رويترز

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قال إيلون ماسك إن موقع «تويتر» سيظل مجانياً للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوماً بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

ويسعى ماسك إلى زيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة. ولمح ماسك في تغريدة قائلاً: «تويتر» سيظل دائماً مجانياً للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي.ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في «تويتر». وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.

وفي السياق، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي. وقال تقرير الصحيفة إن ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة «تويتر» إلى الأسواق العامة.

ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في «تويتر». وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة. وكان ماسك قال أول من أمس، إنه يسعى لجعل «تويتر» خدمة واسعة النطاق وموثوقاً بها كنظام، وشاملة لكل الفئات. وأضاف: نحن في «تويتر» بحالة حرب لتصحيح المسار، مؤكداً عدم السماح بأن يكون «تويتر» منصة لخداع الناس طمعاً في أموالهم.

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