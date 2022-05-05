جيروم بأول: الاقتصاد الأمريكي يتباطأ لكنه "لا يقترب" من الركود

المصدر: واشنطن – وكالات

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أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً رغم تباطؤ النمو الذي أكد أنه لا يطرح أي مخاطر ركود حالياً.

وقال باول في مؤتمر صحافي «إنه اقتصاد قوي. لا شيء يوحي بأنه قريب أو معرض للركود»، وذلك بعد إعلان الاحتياطي زيادة في نسب الفائدة الرئيسية وإشارته إلى احتمال إقرار زيادات أخرى.

وصرح جيروم باول، بأن المجلس يعتزم زيادة سعر الفائدة بمقادير كبيرة مجدداً «وبشكل سريع».

وقال باول للصحفيين في واشنطن إن «التضخم مرتفع بشكل زائد عن الحد... سنتحرك سريعاً من أجل خفضه مرة أخرى».

وأضاف باول أن من المتوقع لهذا السبب أن يتبع الاجتماعات المقبلة للمجلس رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% مرة أخرى.

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن المجلس في وقت سابق اليوم رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) ليتراوح بين 75. 0 و1%.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها مجلس الاحتياط الاتحادي سعر الفائدة منذ تفشي جائحة «كورونا»، وأول مرة يرفع فيها سعر الفائدة بمقدار 0.5 % منذ 22 عاماً.

وتأتي هذه الخطوة من المجلس في إطار مكافحة المعدلات العالية للتضخم.

وجرت العادة أن يرفع المجلس سعر الفائدة بمقدار0.25% (ربع نقطة مئوية).

وكان القرار الأخير لمجلس الاحتياط الأمريكي متوقعاً على نطاق واسع في الأسواق المالية في العالم.

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