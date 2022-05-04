الفدرالي الأمريكي يرفع نسب الفائدة بنصف نقطة مئوية لاحتواء التضخم

المصدر: ا ف ب

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رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون.

وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في مارس، قرر الاحتياطي الفدرالي رفع النسب إلى ما بين 0,75 % و1 % في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيرا إلى ان زيادات أخرى "قد تكون مناسبة" مضيفا أن حرب أوكرانيا والاغلاق في الصين سيفاقمان التضخم والمشكلات اللوجستية. وقال المصرف المركزي الأمريكي إنه سيواصل خفض سياسة شراء الأصول اعتبارا من الأول من يونيو.

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